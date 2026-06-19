Навроцький позбавив Зеленського Ордену Білого Орла: у президента України не коментують ситуацію

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Київ. 19 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордену Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА).

Відповідну заяву поширила канцелярія польського президента в соціальній мережі Х.

"Історична правда не є і ніколи не може бути предметом торгу. Пам'ять про жертв є моральним обов'язком польської держави", – наголосив Навроцький.

Водночас, за словами радника президента України з питань комунікації Дмитра Литвина, у президента України не коментують цю ситуацію.

За словами Навроцького, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Він нагадав, що у 2016 році Сейм Польщі визнав "злочини ОУН і УПА" геноцидом, а 11 липня було встановлено Національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами. У 2025 році, за словами президента Польщі, ця позиція була підтверджена спеціальним законом.

Навроцький також висловив незгоду з рішенням президента України Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА. За словами польського президента, такий крок має не лише внутрішньоукраїнське значення, а й впливає на польсько-українські відносини з огляду на ставлення польської держави до діяльності УПА.

"Тому надання одній з українських військових частин назви, яка відсилає до злочинців з УПА, має значення, що виходить далеко за межі внутрішньої справи України", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА"

Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Потром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підроздилу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

Джерело: https://x.com/prezydentpl/status/2068027427788333081?s=46