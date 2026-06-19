Ворожий дрон атакував цивільне авто у Київському районі Харкова: пасажир загинув, водійка поранена – мер

У Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожого дрона було уражено цивільний автомобіль, у результаті чого загинув пасажир та поранено водійку транспортного засобу, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"У Київському районі ворожий дрон атакував цивільне авто. За попередньою інформацією, постраждав водій машини. Решту деталей уточнюємо", – зазначив він у Телеграм-каналі.

Згодом міський голова доповнив інформацію щодо атаки зазначивши, що в результаті загинула людина.

"За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія – поранено", – наголосив Терехов.