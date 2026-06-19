Інтерфакс-Україна
Події
21:44 19.06.2026

Сибіга заявив про намір повернути Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" через рішення щодо ордена Зеленського

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Сибіга заявив про намір повернути Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" через рішення щодо ордена Зеленського
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

За словами міністра, рішення польської сторони є "стратегічною помилкою", від якої, на його думку, виграє лише Москва.

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі", – написав Сибіга у Facebook.

Глава МЗС зазначив, що йдеться не про нагороди, а про взаємну повагу між державами.

"Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги – навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними", – наголосив він.

Сибіга також заявив, що Україна протягом останніх півтора року працювала над врегулюванням суперечностей з Польщею, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової та наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань, а також відновленням діяльності Конгресу істориків.

За його словами, наразі тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просила польська сторона.

Міністр назвав нинішнє загострення відносин "контрпродуктивним" та таким, що не потрібне ні Україні, ні Польщі.

"Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію", – заявив Сибіга.

Він висловив сподівання на повернення до рівноправного діалогу між Україною та Польщею, який відповідає союзницьким відносинам двох держав в умовах протидії спільному ворогу в Москві.

Як повідомлялося, раніше президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про ршення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА).

 

Теги: #польща #мзс #орден

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