Зеленський обговорив з президентом Гондурасу АПК, цифровізацію та безпеку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, який прибув з візитом до Києва, питання товарообігу, агропромислового сектору, економіки, цифровізації, а також безпеки які назвав ключовими напрямами розвитку двосторонніх відносин між країнами.

"Гондурас зацікавлений у цьому, і ми готові тут допомагати. І також безпека. Сьогодні у військових, передусім дронових технологіях Україна – одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю за підсумками зустрічі.

Зеленський подякував Асфурі та його команді за підтримку України на всіх геополітично важливих майданчиках. Він зазначив, що це історично перший візит президента Гондурасу до України. "Дуже важливо, щоб партнери України були тут і на власні очі бачили, через що проходять українці та українки. І тому ми вдячні за цей візит саме зараз", – наголосив президент України.