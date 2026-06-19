СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

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Оператори 413 полку Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України "Рейд" в ніч на п'ятницю завдали удару по об'єктах Глібівського підземного сховища газу, що розташоване поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові в окупованому Криму.

Наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень. На його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу NASA Firms", – повідомляє 413-й полк СБС у Facebook.

Об'єкт уражений дронами middle strike класу українського виробництва компанії Fire Point.

В повідомленні наголошується, що Глібівське ПСГ є єдиним газосховищем в Криму. "Його призначення – швидко віддавати великі об'єми газу під час морозів або добових піків споживання. Нормальна робота ПСГ критично важлива для енергосистеми окупованого Криму, всі великі тепло- та електростанції якого (включаючи Балаклавську та Таврійську ТЕС) працюють на природному газі як основному паливі. У свою чергу, від надійності електропостачання з цих ТЕС залежать військові об'єкти армії РФ на півострові", – розповіли в "Рейді".