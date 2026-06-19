Інтерфакс-Україна
Події
21:09 19.06.2026

СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

1 хв читати
СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму
Фото: https://14reg.army

Оператори 413 полку Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України "Рейд" в ніч на п'ятницю завдали удару по об'єктах Глібівського підземного сховища газу, що розташоване поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові в окупованому Криму.

Наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень. На його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу NASA Firms", – повідомляє 413-й полк СБС у Facebook.

Об'єкт уражений дронами middle strike класу українського виробництва компанії Fire Point.

В повідомленні наголошується, що Глібівське ПСГ є єдиним газосховищем в Криму. "Його призначення – швидко віддавати великі об'єми газу під час морозів або добових піків споживання. Нормальна робота ПСГ критично важлива для енергосистеми окупованого Криму, всі великі тепло- та електростанції якого (включаючи Балаклавську та Таврійську ТЕС) працюють на природному газі як основному паливі. У свою чергу, від надійності електропостачання з цих ТЕС залежать військові об'єкти армії РФ на півострові", – розповіли в "Рейді".

 

Теги: #спг #дрони #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 17.06.2026
Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

21:36 16.06.2026
РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

17:32 16.06.2026
Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

16:56 16.06.2026
Чубаров до росіян, що незаконно живуть у Криму: Повертайтеся на свою батьківщину зараз, потім буде пізно

Чубаров до росіян, що незаконно живуть у Криму: Повертайтеся на свою батьківщину зараз, потім буде пізно

11:07 16.06.2026
Велика Британія включила до санкційного списку 27 танкерів, зокрема три судна для перевезення скрапленого природного газу

Велика Британія включила до санкційного списку 27 танкерів, зокрема три судна для перевезення скрапленого природного газу

16:41 13.06.2026
Порошенко передав військовим ще 122 квадроцикли та партію дронів, привітав рішення з трансформації Сил оборони

Порошенко передав військовим ще 122 квадроцикли та партію дронів, привітав рішення з трансформації Сил оборони

06:25 11.06.2026
Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

17:45 09.06.2026
Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

13:57 09.06.2026
Україна готує систему протидії російській РЕБ, щоб та не скеровувала українські дрони на країни ЄС – Зеленський

Україна готує систему протидії російській РЕБ, щоб та не скеровувала українські дрони на країни ЄС – Зеленський

13:13 09.06.2026
Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів: Якщо він це не зробить, зробимо ми

На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

Швидке розблокування коштів European Peace Facility лишається пріоритетом – Зеленський

Зеленський закликав відкрити решту кластерів переговорів про вступ України до ЄС до кінця головування Кіпру

РФ атакувала цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі, є жертва і поранені – віцепрем'єр Кулеба

ОСТАННЄ

Ініціативу щодо продовження секторальних санкцій Євросоюзу проти РФ має схвалити Рада ЄС

Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття ОЗУ, яка заволоділа 17 га лісу біля "Буковелю" під забудову

Сенат США звернувся до Пентагону з проханням надати інформацію щодо можливості постачання Україні ракет Patriot – ЗМІ

Американська розвідка вважає, що Нетаньягу хоче перешкодити реалізації домовленостей між США та Іраном – ЗМІ

Президент Гондурасу Асфура розповість про ситуацію в Україні Папі Римському

В Україні з початку року ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття – віцепрем'єр

Україна може допомогти Гондурасу у питаннях продовольчої безпеки – Асфура

Сирський відвідав бойові частини на Слов'янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках

Україні будуть допомагати набагато більше - Зеленський

На Дніпропетровщині загинули двоє цивільних через ворожі обстріли – влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА