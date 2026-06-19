Ініціативу щодо продовження секторальних санкцій Євросоюзу проти РФ має схвалити Рада ЄС

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Політичне рішення лідерів Євросоюзу про продовження дії режиму економічних санкцій проти Росії з шести до 12 місяців, оголошене на саміті ЄС у п'ятницю, згідно з європейською юридичною процедурою, має бути офіційно ухвалене Радою ЄС.

"Для продовження санкцій, як і раніше, буде потрібне одностайне рішення всіх 27 країн-членів, так само як і для ухвалення нових пакетів обмежувальних заходів. Зафіксувавши тепер обмежувальні заходи на цілий рік, Європейський Союз значно скорочує частоту проведення вкрай вибухонебезпечних дипломатичних переговорів і зміцнює свою економічну та політичну підтримку України", – пише в п'ятницю інформаційний портал Toute l'Europe, що спеціалізується на європейській тематиці.

За його оцінкою, "цей стратегічний крок спрямований на стабілізацію європейської політики та позбавлення непоступливих держав-членів регулярного засобу політичного шантажу".

Керівники ЄС оголосили про намір внести зміни до режиму секторальних санкцій проти РФ на підсумковій пресконференції після завершення засідання Європейської ради в Брюсселі в п'ятницю.

"Сьогодні ми схвалили продовження дії санкцій з шести до 12 місяців", – сказав, відповідаючи журналістам, голова Євроради Антоніу Кошта.

Про це повідомила й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що таке рішення "саме по собі надсилає дуже потужний сигнал".