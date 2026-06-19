Інтерфакс-Україна
Події
20:51 19.06.2026

Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття ОЗУ, яка заволоділа 17 га лісу біля "Буковелю" під забудову

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Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття ОЗУ, яка заволоділа 17 га лісу біля "Буковелю" під забудову

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття учасників організованого злочинного угрупування, підозрюваних у схемі заволодіння лісом біля курорту "Буковель" в Івано-Франківській області під подальшу забудову.

"За попередніми даними, організована злочинна група незаконно заволоділа 17 гектарами земель лісового фонду неподалік відомого комплексу "Буковель". Йдеться про 14 земельних ділянок, розташованих у Поляницькому лісництві ДП "Ворохтянський лісгосп". Їхня ринкова вартість складає майже 38 млн грн", – написав Кравченко в Телеграм.

Учасниками схеми він назвав екскерівника відділу Держгеокадастру в місті Яремче, експосадовців правоохоронних органів, інженерів, геологів, геодезистів, місцевих підприємців та забудовників. "На жаль, серед них виявився і діючий працівник прокуратури. Це ще раз доводить, що очищення системи не декларативне. Воно триває і цей процес є незворотним", – наголосив генпрокурор.

За його словами, наразі сімом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.

"Спільники підробляли документи та використовували фіктивну технічну документацію, присвоювали ділянкам кадастрові номери та реєстрували їх на підставних осіб. Кінцевою метою була подальша комерційна забудова цих територій", – розповів Кравченко.

При цьому він наголосив, що це не перший епізод цієї схеми: раніше правоохоронні органи вже притягнули до відповідальності шістьох інших учасників, їх вже визнано винними та засуджено.

"Загалом до суду скеровано 13 обвинувальних актів. 26 незаконно привласнених земельних ділянок прокурори повернули державі через суд. І йдеться не лише про державний ліс, який намагалися перетворити на приватний актив. А про людей, які вирішили, що можуть це зробити безкарно. Не можуть. Відповідальність буде невідворотною. Моя позиція однозначна – для закону немає "своїх" і "чужих". Працівник прокуратури, правоохоронець чи будь-який посадовець, причетний до злочину, відповідатиме на рівні з іншими", – наголосив Кравченко, додавши, що слідство у справі триває.

 

Теги: #карпати #гпу

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