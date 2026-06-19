Сенат США звернувся до Пентагону з проханням надати інформацію щодо можливості постачання Україні ракет Patriot – ЗМІ

Комітет Сенату США з питань збройних сил звернувся до Пентагону з проханням надати інформацію щодо можливості додаткових поставок Україні зенітних ракет Patriot (PAC-3), повідомило видання The War Zone.

За його даними, комітет доручив відомству подати не пізніше 1 жовтня 2026 року звіт, у якому оцінюється можливість поставок перехоплювачів PAC-3 в Україну з урахуванням тривалої занепокоєності щодо доступності перехоплювачів та впливу таких поставок на боєготовність збройних сил США і виконання замовлень союзників.

Видання зазначає, що Пентагон відмовився прокоментувати запит комітету, а також повідомити кількість перехоплювачів, які вже поставлено Україні, та можливість збільшення їхніх поставок.

У нещодавній доповіді Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), присвяченій серйозному вичерпанню запасів озброєння США, йдеться про те, що поточне виробництво PAC-3 "приблизно відповідає базовому рівню в 650 перехоплювачів на рік, до того ж половина поставок припадає на Сполучені Штати, а решта – на союзників і партнерів".

Згідно з контрактом, укладеним у січні Пентагоном із компанією Lockheed Martin, вона зобов'язується збільшити щорічне виробництво протиракет Patriot до 2 тис. одиниць. "Однак, оскільки закупівлі США за останнє десятиліття становили в середньому 225 ракет на рік, поставок за попередні роки буде недостатньо для повного відшкодування витрат", – попередив CSIS. "Для цього Сполученим Штатам доведеться чекати на поставки 3,2 тис. ракет Patriot, які почнуться лише в травні 2029 року", – зазначається у доповіді.

За даними CSIS, на початку конфлікту з Іраном на озброєнні США перебувало близько 2,5 тис. перехоплювачів Patriot. Під час нього було витрачено від 1060 до 1430 ракет.