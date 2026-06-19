Американська розвідка вважає, що Нетаньягу хоче перешкодити реалізації домовленостей між США та Іраном – ЗМІ

Розвідка США дійшла висновку, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, хоче зірвати укладення Вашингтоном і Тегераном остаточної угоди, повідомляє The Washington Post (WP) із посиланням на джерела.

"Нинішні та колишні офіційні особи США заявили, що розвідувальні агентства попередили адміністрацію: Нетаньягу, з великою ймовірністю, вживатиме заходів з метою зірвати спроби президента США Дональда Трампа досягти довгострокової мирної угоди з Іраном. Ізраїльський прем'єр перебуває під інтенсивним політичним тиском, що спонукає його вести війну в Лівані", – повідомляє WP.

Згідно з кількома розвідувальними звітами, ізраїльське керівництво розраховує продовжувати військові операції проти руху "Хезболла" в Лівані, однак припинення бойових дій у цій країні – важливий елемент домовленостей між США та Іраном.

У найактуальнішому на цей час звіті йдеться про те, що в світлі загальнонаціональних виборів цієї осені успіх Нетаньягу залежить від того, чи зможе він продемонструвати громадськості готовність залишити війська в Лівані та посилити боротьбу з "Хезболлою".

Один зі співрозмовників видання зробив висновок, що будь-яке припинення ударів по "Хезболлі" або виведення ізраїльських військ з Лівану стане поразкою для Нетаньягу.

Також розвідка США вважає, що ізраїльській владі не до вподоби умови меморандуму між США та Іраном, який не передбачає максимального тиску на Іран.

Неназваний американський чиновник у розмові з газетою висловив власну думку, що навіть проста відмова Ізраїлю виводити свої підрозділи з півдня Лівану може призвести до краху крихких домовленостей між США та Іраном. "Продовжувати утримувати частину Лівану – це рецепт катастрофи. Без повного виведення ізраїльських сил відновлення бойових дій між ізраїльськими військовими та "Хезболлою" – справа неминуча", – підсумував він.

У четвер CNN із посиланням на джерело повідомляв, що Нетаньягу бажає скористатися проізраїльськи налаштованими ЗМІ та політиками з метою змінити на користь Ізраїлю параметри майбутніх підсумкових домовленостей між США та Іраном. Також у п'ятницю Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю збереже свої позиції в зоні безпеки на півдні Лівану, доки в цьому буде необхідність.

Напередодні Трамп говорив про необхідність перемир'я на всьому Близькому Сході, зокрема в Лівані, для американсько-іранських переговорів. Віцепрезидент США Джей Ді Венс водночас відкинув критику з боку ізраїльських політиків щодо домовленостей Вашингтона і Тегерана.