Президент Гондурасу Асфура розповість про ситуацію в Україні Папі Римському

Президент Гондурасу Насрі Асфура пообіцяв поділитися враженнями від візиту в Україну з Папою Римським Левом XIV.

"Вже незабаром Папа Римський прийме мене у Ватикані, і я зможу розказати йому цю історію", – сказав Асфура у заяві для преси у п'ятницю у Києві.

Він також зазначив, що Гондурас готовий підтримувати Україну в ООН, в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

"Ми можемо зробити в ООН, в Гаазі все, що у наших сила, на основі того, що ми бачили сьогодні, що ми бачили на фотографіях. Й ми будемо робити це через наші розповіді, через комунікацію", – наголосив Асфура.