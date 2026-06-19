Інтерфакс-Україна
Події
20:19 19.06.2026

Президент Гондурасу Асфура розповість про ситуацію в Україні Папі Римському

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Президент Гондурасу Насрі  Асфура пообіцяв поділитися враженнями від візиту в Україну з  Папою Римським  Левом XIV. 

"Вже незабаром Папа Римський  прийме мене у  Ватикані, і я зможу розказати йому  цю історію", – сказав Асфура  у заяві для преси у п'ятницю у Києві.

Він також зазначив, що Гондурас готовий підтримувати Україну в ООН, в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

"Ми можемо зробити в ООН, в Гаазі все, що у наших сила,  на основі того, що ми бачили сьогодні,  що ми бачили на фотографіях. Й ми будемо робити це через наші розповіді, через комунікацію", – наголосив Асфура.

Теги: #гондурас #пресконференція

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