В Україні з початку року ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття – віцепрем'єр

На дорогах державного значення від початку 2026 року ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття, серед ключових напрямків, де виконано значний обсяг робіт, є міжнародна траса М-07 Київ – Ковель – Ягодин, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Пріоритет залишається незмінним – маршрути, які забезпечують оборону країни, гуманітарні перевезення, експорт української продукції та сполучення з міжнародними пунктами пропуску", – написав Кулеба в Телеграм в п'ятницю.

За його словами, у Волинській області менш ніж за три місяці відновлено близько 153 тис. кв. м покриття на маршруті до найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польщею "Ягодин – Дорогуськ".

Також завершено ремонт окремих ділянок доріг на Черкащині, зокрема на М-05 Київ – Одеса та М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, де загальна площа відновленого покриття склала 484,1 тис. кв. м.

В Івано-Франківській області на дорогах Н-09 Мукачево – Львів та Н-10 Стрий – Мамалига ліквідовано пошкодження на площі 277,5 тис. кв. м, що мають важливі маршрути, які забезпечують сполучення між західними регіонами та міжнародну логістику.

Серед іншого з початку цього року на Житомирщині завершено відновлення покриття на магістралі М-06 Київ – Чоп, який є одним з головних експортних коридорів України до країн Європейського Союзу протяжністю майже 240 км.

"Також відкрито повноцінний рух після ремонту на 20-кілометровій ділянці дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський", – додав віцепрем'єр з відновлення.

На початку червня повідомлялось, що з резервного фонду державного бюджету уряд виділив додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

Тоді зазначалось, що з початку року відремонтовано майже 14 млн кв. м дорожнього покриття.