Доступ до квантових обчислень поступово стає хмарною послугою для держави та бізнесу – співзасновник агенції Netpeak

Доступ до квантових обчислень поступово стає хмарною послугою, що надає державному сектору та компаніям нові можливості у моделюванні енергетичних мереж, логістики, роботи критичної інфраструктури, нових матеріалів для накопичення енергії чи окремих задач у сфері медицини та фармацевтики, вважає співзасновник української агенції інтернет-маркетингу Netpeak та засновник і CEO B2B агенції BASE Андрій Чумаченко.

"Я б виділив головне: для України найважливіше навіть не те, хто першим створить повноцінний квантовий комп'ютер. Значно важливішим є те, що доступ до таких обчислень поступово стає хмарною послугою", – прокоментував Чумаченко в агентству "Інтерфакс-Україна" на тлі заяв компанії Microsoft щодо планів розробки до 2029 року масштабованого квантового комп'ютеру.

Зазначається, що Microsoft вже розвиває платформу Azure Quantum, через яку компанії, університети та державні організації мають можливість отримувати доступ до квантових обчислень без необхідності будувати власну інфраструктуру.

На його думку, квантові технології перестають бути лише лабораторною розробкою, тож дедалі актуальнішим стає питання, хто зможе використати їх першим.

"Я б сказав, що ми зайшли в коридор їхнього практичного впровадження", – додав співзасновник Netpeak.

За словами Чумаченка, паралельно з розвитком квантових комп'ютерів виникатимуть і нові ризики, зокрема у сфері кібербезпеки. Йдеться насамперед про значну частину криптографічних рішень, які створювалися з урахуванням можливостей класичних комп'ютерів. Водночас квантові системи потенційно здатні суттєво скоротити час, необхідний для зламу окремих криптографічних алгоритмів.

Серед інших викликів співзасновник Netpeak виокремив тривалий перехід державної та корпоративної інфраструктури на постквантові стандарти шифрування.

"Тому провідні країни та технологічні компанії вже зараз готуються до такого переходу", – додав Чумаченко.

Водночас, за словами засновника і CEO B2B-маркетингової агенції BASE, найбільші світові технологічні компанії вже активно інвестують у розвиток квантових обчислень. Зокрема, IBM у червні 2026 року оголосила про додаткові інвестиції в розмірі понад $10 млрд у розвиток квантових технологій та створення відмовостійкого квантового комп'ютера до 2029 року.

У той час як Microsoft представив новий квантовий процесор Majorana 2, розроблений за допомогою ШІ-платформи Microsoft Discovery, який у тисячу разів перевершує за надійністю представлений у лютому минулого року Majorana 1.

Тоді зазначалось, що на момент виходу процесору Majorana 1 компанія мала намір розробити квантовий комп'ютер до 2030 року.