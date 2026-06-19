Інтерфакс-Україна
Події
19:55 19.06.2026

Україна може допомогти Гондурасу у питаннях продовольчої безпеки – Асфура

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Україна може допомогти Гондурасу у питаннях продовольчої безпеки – Асфура

Україна може допомогти  Гондурасу у питаннях продовольчої безпеки, вважає президент Гондурасу Насрі Асфура.

"В Україні є надзвичайно важливі ідеї і  технології, які можуть бути корисні нам в сфері сільського господарства, які можуть також допомогти нам у питаннях продовольчої безпеки",  – заявив  Асфура на спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у п'ятницю. 

Своєю чергою Зеленський зазначив, що Україна готова допомагати Гондурасу у питаннях, пов'язаних з дроновими технологіями.

"Ми готові поділитися нашими знаннями щодо цифровізації. Ми сильні кроки зробили вперед, особливо під час війни… З дроновими технологіями ми готові допомагати", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що дрони це не  тільки питання зброї – це безпека, захист берегів, розвідувальна інформація.

Теги: #гондурас #асфура

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