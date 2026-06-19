Сирський відвідав бойові частини на Слов'янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Слов'янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

"На місці заслухав командирів бригад та прикордонного загону щодо поточної обстановки, характеру дій противника та стану всебічного забезпечення підрозділів… Окрему увагу приділив ситуації на Костянтинівському напрямку… Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації", – написав Сирський в Телеграм у п'ятницю.

Він нагородив пілотів безпілотних авіаційних систем 3-го прикордонного загону за ефективну бойову роботу та вагомий внесок у знищення російських окупантів, подякував військовослужбовцям 19-го армійського корпусу, воїнам 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 156-ї окремої механізованої бригади. "Окремо хочу відзначити військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які вже понад два роки героїчно обороняють Часів Яр", – зазначив головком.