Інтерфакс-Україна
Події
19:18 19.06.2026

Україні будуть допомагати набагато більше - Зеленський

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Україні будуть допомагати набагато більше - Зеленський

Президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшити допомогу Україні,  заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам  будуть допомагати набагато більше, це слова президента Трампа, – для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну", -сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі  Асфурою пресконференції у п'ятницю. 

Він наголосив, що дуже хочеться, закінчити війну як можна  раніше і для  цього потрібні санкції проти Росії. 

"І президент Трамп сказав, що він повернеться до цієї політики. Це також хороший сигнал", – зазначив президент..

За його словами,  партнери України "не  бачать, що Путін хоче сідати і закінчувати війну в діалозі". 

Зеленський зазначив, що навіть люди навколо Путіна  розуміють, " що він не може окупувати Україну і не може виграти цю війну".

"Але, знаєте, як буває, треба дочекатися, коли навколо тебе нічого і нікого вже не залишиться, щоб ти вже в кінці кінців зрозумів", – наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #сша #пресконференція

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