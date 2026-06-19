Україні будуть допомагати набагато більше - Зеленський

Президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшити допомогу Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам будуть допомагати набагато більше, це слова президента Трампа, – для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну", -сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції у п'ятницю.

Він наголосив, що дуже хочеться, закінчити війну як можна раніше і для цього потрібні санкції проти Росії.

"І президент Трамп сказав, що він повернеться до цієї політики. Це також хороший сигнал", – зазначив президент..

За його словами, партнери України "не бачать, що Путін хоче сідати і закінчувати війну в діалозі".

Зеленський зазначив, що навіть люди навколо Путіна розуміють, " що він не може окупувати Україну і не може виграти цю війну".

"Але, знаєте, як буває, треба дочекатися, коли навколо тебе нічого і нікого вже не залишиться, щоб ти вже в кінці кінців зрозумів", – наголосив Зеленський.