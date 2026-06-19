Інтерфакс-Україна
Події
19:06 19.06.2026

На Дніпропетровщині загинули двоє цивільних через ворожі обстріли – влада

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Двоє людей загинули, восьмеро дістали поранень у Нікополі та Марганецькій громаді, ще троє у Павлограді станом на 18:30, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Загинули 64-річний чоловік та 77-річна жінка. Постраждали восьмеро людей. Жінки 44 та 47 років госпіталізовані у важкому стані. Решта лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, понад 30 разів ворог атакував два райони безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Понівечені ліцей, підприємство, заправка, багатоквартирний та приватні будинки і автомобілі. Противник завдав удару й по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджена автівка.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, чоловік загинув у Нікополі через удар БпЛА. У Томаківській громаді загинула жінка. Ще 8 людей постраждали у райцентрі та Марганецькій громаді.

За даними обласної ради, внаслідок ворожої атаки у Павлограді постраждали ще троє людей. Сталася пожежа. Знищена оселя. Пошкоджені 11 будинків.

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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