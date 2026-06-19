Інтерфакс-Україна
Події
19:01 19.06.2026

Зеленський сподівається, що Україна отримає ліцензії на виробництво антибалістичних ракет

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Зеленський сподівається, що Україна отримає ліцензії на виробництво антибалістичних ракет
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський має надію, що Україна отримає ліцензії на виробництво протибалістичних ракет, нагадавши, що отримав позитивних сигнал щодо цього від президента США Дональда Трампа.

"Посилення протиповітряної оборони України. І на це я отримав позитивний сигнал від всієї Сімки, включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно", – сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфуром пресконференції у п’ятницю.

"Раніше я передавав цю інформацію, починаючи з адміністрації президента Байдена (попередній президент США Джозеф Байден – ІФ-У), але ми жодного разу не отримали нічого. І зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації… з виробниками, в адміністрації, проговорять з військовими. Я дуже сподіваюся, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії", – додав він.

Президент України зазначив, що Україна має усі можливості для виробництва таких ракет.

Як повідомлялося, у вівторок Зеленський повідомив, що Трамп позитивно відреагував на пропозицію надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет і сподівається, що той погодиться на такий крок.

В середу лідери країн "Великої сімки" (G7) ухвалили підсумкову заяву, в якій задекларували непохитну підтримку України та відзначили позитивну динаміку на фронті; вони заявили про наміри терміново збільшити постачання систем ППО і далекобійної зброї, а також запропонували безпрецедентне рішення – надання ліцензій на виробництво західної зброї безпосередньо в Україні. У заяві зазначено, що країни G7 погоджуються збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. "Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, що дозволить збільшити військове виробництво України", – йдеться у документі.

Раніше, в кінці травня Зеленський заявляв про недостатність виробництва антибалістичних ракет в США і критичну залежність від них України. За його словами, Німеччина має деякі ліцензії на виробництво відповідних ракет, і він неодноразово звертався до американської сторони за наданням Україні ліцензій для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, що, за словами президента, буде дуже корисно для України, Близького Сходу та "всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти".

За словами президента України, РФ збільшує своє внутрішнє виробництво балістичних ракет, а виробництво засобів протиракетної оборони в США недостатнє. "Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії в Сполучених Штатах, величезні компанії, великі компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів – це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво", – сказав Зеленський.

Теги: #зеленський #ліцензії #антибалістика

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