Інтерфакс-Україна
Події
18:57 19.06.2026

Засідання Радбезу ООН у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії проти України відбудеться 22 червня

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Засідання Радбезу ООН у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії проти України відбудеться 22 червня

22 червня на запит України відбудеться засідання Ради безпеки ООН у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії проти України.

Засідання почнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє МЗС України у телеграм.

"Такі атаки залишають рани далеко за межами поля бою – вони забирають людські життя, руйнують громади та завдають шкоди культурній спадщині, яка зберігає пам’ять та ідентичність нації. Ми очікуємо, що члени Ради безпеки надішлють чіткий сигнал: Росія має усвідомити, що ні Україна, ні міжнародна спільнота не підуть на компроміс щодо принципів Статуту ООН та міжнародного права. Настав час покласти край цій війні", – цитує МЗС міністра закордонних справ Андрія Сибігу .

"Ми вдячні нашим партнерам за солідарність з Україною та підтримку цих зусиль", – зазначив Сибіга.

Теги: #радбез_оон

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