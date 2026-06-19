Зеленський про нібито атаку на автобус на Брянщині: Це одна з провокацій росіян, щоб втягнути народ Білорусі у війну

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Міжнародні експерти вже зробили висновок щодо непричетності української сторони до нібито атаки по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський, висловивши переконання, що цей інцидент був провокацією російської сторони, щоб втягнути білоруський народ у війну проти України.

"Що стосується удару дрона… ну всі вже визнали, міжнародні експерти, і мені здається також, що і росіяни визнають це, скажімо так, невідкрито, що цей удар був не наш. Як це пов’язують? Дуже просто. Росіяни будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з таких провокацій", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в п’ятницю в Києві.

Як повідомлялося, 17 червня окупанти розповсюдили повідомлення про нібито атаку дроном літакового типу автобуса з дитячою футбольною командою з Білорусі, який проїжджав територією прифронтової Брянської області на відпочинок до міста Геленджик на Чорному морі, і звинуватили в цьому ЗСУ. Внаслідок удару нібито загинула жінка, яка супроводжувала команду, та було поранено сімох людей, у тому числі п’ятьох дітей, яких було доставлено до лікарні, а решту пасажирів повернуто додому.

МЗС Білорусі також заявило, що у Брянській області РФ безпілотник атакував автобус з дитячою футбольною командою з Білорусі, а Лукашенко заявив про удар "українського безпілотника" по автобусу з білоруськими дітьми, назвавши це "провокацією"

При цьому на світлинах з місця події видно, що в автобусі пошкоджені два бічні вікна та вікно у передніх дверях, а також спущене одне колесо, що, за словами експертів не відповідало пошкодженням, які виникають в результаті атаки дрона літакового типу. При цьому інцидент стався на значній відстані від кордону, недосяжній для ударних дронів меншої ударної потужності. Самі двері, кузов і лобове скло автобуса цілі, під останнім прикріплена маршрутна дошка з написом "Заказной", немає таблички "Діти". При цьому на всіх розповсюджених фото і відео видно, що з автобуса були зняті номери. Нікого з дітей чи дорослих, які нібито були в автобусі на момент інциденту, на місці в час зйомки не було.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не має жодного відношення до атаки на автобус у Брянській області РФ і додав, що готовий долучитися до прозорого та неупередженого встановлення всіх фактів і обставин цієї події.

Після цього Служба безпеки України повідомила, що перехопила російський офіційний документ, який заперечує удар українських БпЛА по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області РФ. У зведенні російського регіонального моніторингового центру зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БпЛА. Крім того, наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив черговий по радіолокаційному батальйону в російському Супонево, а черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час. "Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб", – резюмували у відомстві.

В СБУ також наголосили, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну в злочинах, скоєних представниками РФ і заявили, що Україна та всі Сили безпеки та оборони неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.