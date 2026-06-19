Інтерфакс-Україна
Події
18:47 19.06.2026

Зеленський сподівається на відновлення перемовин про досягнення миру

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Зеленський сподівається на відновлення перемовин про досягнення миру
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сподівається на відновлення перемовин про досягнення миру. 

"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек.  Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І  всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", – сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі  Асфурою пресконференції у п’ятницю. 

За його словами,  є багато речей, на які розраховує Україна: "на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство в Європейському Союзі".

Він також зазначив, що Росії дають можливість визначитися з форматом переговорів.

"Ми даємо можливість руским обирати формат", – підкреслив глава Української держави.

Теги: #перемовини #зеленський #відновлення

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