Зеленський сподівається на відновлення перемовин про досягнення миру

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сподівається на відновлення перемовин про досягнення миру.

"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", – сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції у п’ятницю.

За його словами, є багато речей, на які розраховує Україна: "на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство в Європейському Союзі".

Він також зазначив, що Росії дають можливість визначитися з форматом переговорів.

"Ми даємо можливість руским обирати формат", – підкреслив глава Української держави.