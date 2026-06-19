Інтерфакс-Україна
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18:38 19.06.2026

Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів: Якщо він це не зробить, зробимо ми

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Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів: Якщо він це не зробить, зробимо ми
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягненим у війну, зазначивши, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по українській території, і закликав його демонтувати їх, в іншому випадку пообіцяв зробити це самостійно.

"Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим у війну – це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росією: вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його країни. І тоді він також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в п’ятницю в Києві.

Він зазначив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в цю війну, і той зараз "розуміє, що Україна буде відповідати".

"Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку", – сказав президент України.

Зеленський переконаний, що Лукашенку буде достатньо тижня, щоб зробити це. "Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", – сказав він.

Також президент України переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів, які використовуються російськими окупантами у війні проти України.

"Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і давати відповідний дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 16 червня Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід. Окремо він наголосив, що Білорусь не має наміру здійснювати військові дії проти України. Він також зазначив, що вважає неприйнятним поширення війни між Україною та РФ на територію Білорусі та не зацікавлений у вступі до війни: Ми багато разів говорили, що абсолютно неприйнятно, щоб війна між Україною та Росією перекинулася на територію Білорусі".

За його словами, Білорусь є "дуже вразливою у військовому плані", тому не має бажання вступати у війну. "Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, Білорусь буде розкрита перед українськими військовими, як відкрита долоня", – сказав Лукашенко.

Теги: #ретранслятори #лукашенко #зеленський

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