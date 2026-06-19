Президент Гондурасу прибув у Київ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент Гондурасу Насрі Асфура прибув у Київ, свій візит він розпочав з вшанування пам’яті полеглих українських воїнів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, у Києві лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

"Свій перший візит до України президент Гондурасу Насрі Асфура розпочав зі вшанування пам’яті полеглих українських воїнів. Це важливий жест поваги до наших людей, які віддали життя за Україну, за свободу та мир. Цінуємо таку підтримку, солідарність із нашим народом і розуміння того, через що сьогодні проходить Україна", – написав Зеленський у Телеграмі у п’ятницю.

"Вічна пам’ять і вдячність усім нашим захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії", – додав очільник Української держави.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", представники якої зустрічали гостей з Гондурасу, разом з президентом у Київ прибула міністерка закордонних справ цієї країни Мирея Агуеро.

Україна та Республіка Гондурас встановили дипломатичні відносини у вересні 2002 року. Останніми роками двосторонній діалог значно активізувався: у квітні 2026 року відбулася перша в історії телефонна розмова між лідерами держав. Тоді лідери обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації. Тоді ж Зеленський запросив колегу до Києва.