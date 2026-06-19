"Енергоатом" та Координаційний штаб об'єднали зусилля для повернення незаконно утримуваних працівників ЗАЕС

Фото: Енергоатом

На майданчику філії виробничого підрозділу (ВП) "Аварійно-технічний центр" АТ "НАЕК "Енергоатом" 17 червня відбулася зустріч керівництва компанії із представниками Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сторони обговорили повернення незаконно утримуваних працівників Запорізької АЕС, захист їхніх прав, а також підтримку родин атомників, які перебувають у полоні або вже звільнені", – повідомили в "Енергоатомі" в п’ятницю.

За словами очільника НАЕК Павла Ковтонюка, товариство продовжує використовувати всі доступні можливості для звільнення своїх працівників та привернення уваги міжнародної спільноти до питання незаконного позбавлення волі цивільних атомників.

"Питання повернення наших працівників залишається одним із найважливіших. Сьогодні головна складність – відсутність повного доступу до незаконно утримуваних людей, можливості перевірити умови їхнього перебування та стан здоров’я", – зазначив він.

Як наголосив очільник "Енергоатома", наразі компанія працює на всіх можливих рівнях, щоб права її працівників були захищені, а питання їхнього повернення залишалося в центрі уваги українських і міжнародних партнерів.

Він додав, що НАЕК також опікується родинами полонених та вже звільнених фахівців. Компанія надає матеріальну допомогу, продовжує виплачувати середню заробітну плату, а також забезпечує можливості для відновлення і реабілітації.

На базі атомних станцій працюють спеціалізовані центри, профілакторії та бази відпочинку, де родини можуть отримати необхідну підтримку. До роботи залучені сертифіковані психологи, які допомагають пораненим і звільненим із полону військовим.

Своєю чергою керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк подякувала "Енергоатому" за постійний контакт представників товариства з родинами незаконно ув’язнених. Вона запевнила, що представники Штабу порушуватимуть питання полонених атомників на всіх майданчиках та рівнях.

"Енергоатом" і надалі співпрацюватиме з державними органами, Координаційним штабом, громадськими організаціями та міжнародними партнерами задля повернення незаконно утримуваних працівників ЗАЕС і підтримки їхніх родин, запевнили в НАЕК.