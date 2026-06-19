КМДА напередодні "КиївПрайду" закликала зберігати спокій, поважати права і свободи інших та реагувати на повітряну тривогу

Фото: https://kyivpride.org/

Марш "КиївПрайд" відбудеться в Києві 21 червня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

"21 червня в столиці відбудеться Марш "КиївПрайд". У міській владі наголошують: в умовах воєнного стану безпека мешканців і мешканок Києва залишається безумовним пріоритетом", – йдеться у повідомленні КМДА у п’ятницю.

Повідомляється, що під час заходу правоохоронці, організатори та організаторки, міські служби працюватимуть для забезпечення громадського порядку й безпеки. Також можливі тимчасові обмеження руху транспорту в центральній частині міста.

У КМДА звернулися до мешканців Києва та гостей столиці "зберігати спокій, поважати права і свободи інших людей, дотримуватися вимог законодавства та реагувати на сигнали повітряної тривоги".

"Саме повага до людської гідності, різноманіття та права кожної людини бути собою є цінностями, за які сьогодні бореться Україна", – наголосили у КМДА.