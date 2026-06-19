Окупанти атакували в Запоріжжі будівлю логістичного оператора, поранених вже троє – ОВА

Кількість поранених внаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до трьох, удар було завдало по будівлі логістичного оператора, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих. Тривога триває, перебувайте в безпечних місцях", – написав Федоров у Телеграм у п’ятницю.

Раніше він повідомляв про двох поранених – чоловіків у віці 60 та 50 років. Їм надається медична допомога. Також раніше повідомлялося, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі.