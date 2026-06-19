Інтерфакс-Україна
Події
17:47 19.06.2026

На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

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На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України навів уточнені дані щодо уражених об’єктів на території Московського НПЗ 18 червня – комплексна установка переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000.

"Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в п’ятницю.

Також повідомляється, що Сили оборони 18 червня та в ніч проти 19 червня уразили залізничні мости в Криму, групи зосередження окупантів в районах Сєверодонецька, склад ПММ в Маріуполі та інші цілі.

Повідомляється про ураження залізничних мостів в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим. Ці об’єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії .

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині. Завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Теги: #генштаб_зсу #московський_нпз #цілі #ураження

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