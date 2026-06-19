На Херсонщині 16 поранених цивільних через ворожі обстріли

Ворог у п’ятницю обстрілював населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії впродовж дня постраждало 16 людей, повідомляє прокуратура Херсонської області.

"Так, вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми. Також від атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці дістали поранень ще п’ять людей. Та від ворожої артилерії у Херсоні травмувались троє містян", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.