Інтерфакс-Україна
Події
17:42 19.06.2026

На Херсонщині 16 поранених цивільних через ворожі обстріли

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На Херсонщині 16 поранених цивільних через ворожі обстріли

Ворог у п’ятницю обстрілював населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії впродовж дня постраждало 16 людей, повідомляє прокуратура Херсонської області.

"Так, вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми. Також від атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці дістали поранень ще п’ять людей. Та від ворожої артилерії у Херсоні травмувались троє містян", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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