Інтерфакс-Україна
Події
17:32 19.06.2026

Трамп зараз поважає українців, а в Анкориджі майже уклав угоду про передачу РФ українських територій – Макрон

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Трамп зараз поважає українців, а в Анкориджі майже уклав угоду про передачу РФ українських територій – Макрон
Фото: скриншот відео

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін майже уклали під час саміту на військовій базі в Анкориджі (Аляска) у серпні 2025 року угоду, яка передбачала передачу РФ українських територій, що не перебували під російським контролем, зазначає президент Франції Еманюель Макрон.

"Що він (Трамп – ІФ-У) бачив, коли приїхав (на саміт в Анкориджі – ІФ-У)? Він думав, що Україна програє, тому він хотів укласти швидкий мир. Пам’ятаєте січень-лютий 2025-го? Відтоді, здається, минула вічність. Він гадав, що Україна програє; все пішло погано в Овальному кабінеті із президентом Зеленським. Потім, менше року тому, відбулася зустріч президента Трампа та президента Путіна в Анкориджі, коли угода вже майже була на столі, в якій ішлося, що ми віддамо українську територію, яка навіть ще не була захоплена", – сказав Макрон в інтерв’ю на телеканалі France 2.

Потім, за його словами, европейські країни відправили делегацію до Вашингтона в середині серпня того ж 2025 року, щоб сказати, що така угода є неможливою. "Ми намагалися, і відтоді стільки всього було пройдено. Цей шлях – насамперед і здебільшого перемога українців в їхніх можливостях та надійності. Президент Трамп побачив, що все, що йому казали, що вони (українці – ІФ-У) програють, що вони не пройдуть зиму, це було неправдою", – сказав президент Франції.

Він стверджує, що зараз Трамп з повагою ставиться до українців. "Зараз він бачить мужніх інноваційних людей (українців – ІФ-У), яких він поважає", – сказав Макрон.

Раніше з посиланнями на джерела повідомлялося, що умови РФ для припинення вогню, висловлені на зустрічі в Анкориджі, включали вимогу від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, натомість РФ висловлювала готовність відмовитися від захоплених територій в Сумській та Харківській областях.

Пізніше представники РФ, зокрема, помічник Путіна Юрій Ушаков неодноразово заявляли, що "без вирішення територіального питання відповідно до формули, узгодженої в Анкориджі, немає надії на досягнення довгострокового врегулювання". Путін також заявляв, що РФ нібито готова й хоче домовитися з Україною мирними засобами на базі компромісів, досягнутих із США під час переговорів в Анкориджі.

Теги: #путін #макрон #трамп #анкорідж

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