РФ дві доби поспіль б'є по енергетиці ДТЕК у Дніпропетровській області, деякі об'єкти атаковані кілька разів

РФ дві доби поспіль здійснює масовані атаки енергооб’єктів ДТЕК, що призвело до значних пошкоджень обладнання, енергетики займаються відновленням безперервно, повідомив енергохолдинг.

"Останні дві доби російські війська безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини дронами та артилерією. На деяких об’єктах виникли пожежі. Частину з них ворог атакував по кілька разів", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм у п’ятницю.

Він наголосив, що об’єкти зазнали значних пошкоджень, а енергетикам доводиться працювати над їхнім відновленням без упину.

Як повідомлялося, 17 червня РФ вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Дніпропетровській області, внаслідок чого без світла залишилися споживачі в 139 населених пунктах. Протягом дня енергетики поступово відновили електропостачання.