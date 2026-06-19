Інтерфакс-Україна
Події
17:01 19.06.2026

Переговори між США та Іраном відкладено через удари Ізраїлю по Лівану – ЗМІ

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Переговори між США та Іраном відкладено через удари Ізраїлю по Лівану – ЗМІ

Переговори між США та Іраном, заплановані на п’ятницю у Швейцарії, вирішили перенести у зв’язку з бойовими діями Ізраїлю проти руху "Хезболла" в Лівані, повідомляє Financial Times (FT) із посиланням на джерела.

"За словами трьох осіб, обізнаних із ситуацією, переговори між Іраном і США перенесли на пізніший термін через серію смертоносних ударів Ізраїлю по півдню Лівану. Джерела зазначили, що через ці атаки Іран не відправив делегацію до Швейцарії на переговори з ядерної тематики", – повідомляє FT.

Так, за даними МОЗ Лівану, ізраїльські удари в ніч на п’ятницю та вранці забрали життя 10 осіб, поранили 33. Ізраїльські військові заявляли, що атакували у відповідь на порушення "Хезболлою" перемир’я. За інформацією ізраїльської сторони, четверо військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) загинули під час атаки бойовиків "Хезболли" на їхній танк на півдні Лівану незабаром після півночі; ще п’ятеро військових постраждали від удару дрона.

"Іранці просили про гарантії припинення насильства в Лівані, як це передбачено в узгодженому меморандумі. Посередники зараз працюють над вирішенням проблеми", – заявив FT неназваний дипломат.

Інше джерело уточнило, що позиція іранців – "немає Лівану, немає угоди", причому Тегеран вважає, що перебуває у вигіднішому становищі й може вимагати від США поступок щодо Лівану. Ще один дипломат розповів, що в Тегерані вважають: Іран може стримувати "Хезболлу" від агресивних дій, але США не чинять так само щодо Ізраїлю.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп стверджував, що зустріч переговірників США та Ірану, запланована на п’ятницю, не відбулася з вини Тегерана, а не Вашингтона.

Водночас Sky News із посиланням на джерело повідомило, що Ізраїль і "Хезболла" домовилися про припинення вогню.

FT нагадує, що раніше в "Хезболі" заявляли про бої з підрозділами ЦАХАЛ, які наступають на півдні Лівану. Бойовики "Хезболли" намагаються перешкодити ізраїльським військам закріпитися на височині Алі Тахер та в селах поблизу міста Ен-Набатія.

Теги: #переговори #сша_іран #бої #відкладення

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