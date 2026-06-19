Інтерфакс-Україна
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16:46 19.06.2026

Кабмін затвердив механізм невідкладних репарацій для постраждалих від пов'язаного з агресією РФ сексуального насильства

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Кабмін затвердив механізм невідкладних репарацій для постраждалих від пов'язаного з агресією РФ сексуального насильства

Кабінет міністрів України затвердив механізм невідкладних репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Передбачена одноразова виплата в розмірі 3000 євро. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Фінансування здійснюватиметься за рахунок внесків міжнародних партнерів і донорів. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, для розгляду звернень буде створено спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації.

Прем’єр розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні Офіс генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною – 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків.

"Але кількість випадків може бути більшою, за оцінками правозахисників, оскільки часто постраждалі мовчать про ці злочини через ризик осуду і стигми. Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей. Це тяжкий воєнний злочин… Держава зробить усе можливе, щоб Росія понесла відповідальність, а громадяни, які постраждали від цих злочинів, отримали репарації в повному обсязі", – написала Свириденко.

Теги: #агресія_рф #сексуальне_насилля #репарації

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