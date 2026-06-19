Інтерфакс-Україна
Події
16:39 19.06.2026

РФ з початку війни здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України – перший заступник глави Міненерго

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РФ з початку війни здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України – перший заступник глави Міненерго
Фото: https://t.me/dsns_telegram

РФ з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 6 тис. ударів по об’єктах енергетики України, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"З початку війни було здійснено більше 6 тис. ударів по об’єктах енергетики", – сказав Некрасов на інвестиційній конференції Concorde Capital у Києві, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

Він наголосив, що ударів завдано, зокрема, по генерації, в тому числі розподіленій.

За його словами, у зв’язку з цим одним із важливих є питання напрацювання можливостей забезпечення окремих регіонів власною генерацією та запуску енергопостачання з нуля в умовах масових відключень, а також розвитку Smart Grid, які б сприяли цьому.

Теги: #атаки_рф #енергетика

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