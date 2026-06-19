Президент Бразилії запропонував Зеленському дипломатичну допомогу в напрямку завершення війни – радник

Президент України Володимир Зеленський та президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час зустрічі обговорювали, які кроки здатні активізувати дипломатію в напрямку завершення війни в Україні, і голова Бразильської держави запропонував низку ідей та власних контактів в Раді безпеки ООН, повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Президенти України та Бразилії дійсно обговорювали, що здатне активізувати дипломатію. Лула да Сілва запропонував кілька ідей, в тому числі свої контакти з країнами – постійними членами Радбезу ООН, і домовились, що зокрема завдяки таким ідеям та контактам спробують чогось досягти, і пізніше ще за підсумками це обговорять", – розповів Литвин журналістам в п’ятницю за підсумками розмови голів держав, яка відбулася на полях саміту "великої сімки" (G7) 17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція).

Зеленський тоді повідомив про зустріч з президентом Бразилії, s що під час зустрічі йшлося "насамперед щодо шляхів припинення агресивної війни Росії", і назвав зустріч "хорошою". "Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи. Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами", – написав Зеленський, додавши, що домовився з бразильським колегою про подальші контакти.