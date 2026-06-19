Пошкоджені ворожим дроном конструкції Свято-Успенського собору накривають для захисту від дощу і руйнувань – глава МВС

Фото: ДСНС

На території Києво-Печерської лаври тривають ремонтно-відновлювальні роботи після влучання російського дрона по Свято-Успенському соборі, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Підрозділи ДСНС обережно накривають пошкоджені конструкції, захищаючи святиню від дощу та подальших руйнувань. Кожен метр плівки, кожен закріплений елемент – це внесок у збереження того, що ворог намагався знищити", – написав глава МВС в телеграм-каналі в п’ятницю.

Міністр зазначив: "Надзвичайники допомагають зберегти частину нашої історії – собор, який століттями переживав війни, руйнування та випробування".

Клименко подякував усім залученим фахівцям ДСНС за порятунок святині та щоденну службу задля збереження людських життів.

"росія б’є не лише по житлових будинках, а й по нашій пам’яті, культурі, духовності та всьому, що формує українську ідентичність. Але навіть після найважчих ударів ми вистоїмо. Відбудуємо зруйноване, збережемо те, що для нас є безцінним, і не дозволимо ворогу стерти нашу історію", – підсумував глава МВС.