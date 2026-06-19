Саміт G7 розвіяв сподівання Путіна і Сі на розкол серед демократій, переконаний Яценюк

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Саміт країн "великої сімки" (G7), який відбувся у Франції поточного тижня, 15-17 червня, продемонстрував єдність провідних демократій світу всупереч очікуванням очільників РФ та КНР, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Багато хто очікував розколу серед провідних демократій світу. Але вони, як і раніше, єдині та мають спільну позицію", – зазначив Яценюк під час нового формату подій КБФ – "Kyiv Security Forum: Deep Strike" у п’ятницю.

Голова КБФ зазначив, що не бачить жодних ознак того, що Путін справді готовий до будь-яких змістовних переговорів. "Сигнал Путіна був цілком зрозумілим: він готовий прийняти президента Зеленського в Москві, тобто він готовий говорити про капітуляцію України. Він продовжує примітивну гру, яку веде вже щонайменше чотири роки", – зазначив Яценюк.

Водночас він наголосив, що після саміту G7 усе залежатиме від конкретних дій, і віддав належне європейській підтримці. "Європа надала Україні масштабний пакет допомоги на EUR90 млрд, з яких EUR60 млрд спрямовуються на програми підтримки та постачання озброєння; запроваджує нові санкції щодо агресора; змогла компенсувати скорочення американської допомоги", – зазначив експрем’єр.

Яценюк також звернув увагу на зміну фокусу американської адміністрації. "Українське питання знову повертається в центр уваги американського політичного істеблішменту. Понад 70% американських виборців й надалі підтримують Україну, і це безпосередньо працює на користь України та всього вільного світу", – наголосив він.

Голова КБФ висловив сподівання, що адміністрація США діятиме рішучіше у питанні підтримки України – "не лише на рівні заяв і політичних декларацій, а й через конкретні рішення та практичну допомогу, якої сьогодні потребує Україна".

Дискусію у новому форматі провели за участю Яценюка, члена Ради безпеки КБФ, ексзаступника міністра закордонних справ України (2014) Данила Лубківського, а також послів Німеччини та Франції в Україні Гайко Томса та Гаеля Весьєра.