Правоохоронці повідомили про підозри у справі про незаконне використання 220 га державного лісу для будівництва дачі Медведчука

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів земель лісового фонду на Закарпатті. Мова йде про начальника обласного та трьох керівників районних лісомисливських господарств, колишнього голову Воловецької РДА, а також директора приватної компанії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, де незаконно збудовано резиденцію "Ведмежа Діброва", яку пов’язують із родиною підсанкційного та засудженого за державну зраду Віктора Медведчука. За оцінками ДП "Ліси України", вартість цих земель становить 2,5 млрд грн", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Слідством встановлено, що у 2013 році частину земель передали приватній компанії у довгострокове тимчасове користування нібито для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Насправді ж територія опинилася під контролем родини олігарха та використовувалася як закрита приватна рекреаційна зона.

Встановлено, що понад 220 гектарів державного лісу було самовільно зайнято та огороджено парканом завдовжки близько 8 км. На території звели маєтки загальною площею майже 2800 кв. м, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан, гараж та інші об’єкти, не пов’язані з веденням лісового господарства.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, колишньому начальнику обласного управління лісового та мисливського господарства, колишньому директору державного лісогосподарського підприємства та ексголові Воловецької РДА повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Ще двом колишнім керівникам державних лісогосподарських підприємств повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ( службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України. За даними слідства, вони не вжили заходів для припинення незаконного використання земель лісового фонду.

Керівнику приватної компанії, власницею якої є дружина нардепа, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) КК України.

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 6 років позбавлення волі.

Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів.