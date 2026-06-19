Інтерфакс-Україна
Події
16:05 19.06.2026

Румунське місто Тімішоара передало Києву чотири генератори загальною потужністю 100 кВт

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Румунське місто Тімішоара передало Києву чотири генератори загальною потужністю 100 кВт
Фото: https://unsplash.com/

Румунське місто Тімішоара передало Києву чотири генератори загальною потужністю 100 кВт, щоб забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури, медичних закладів і соціальної сфери столиці, повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський у п’ятницю.

"Кожен переданий генератор – це внесок у безперебійну роботу міської інфраструктури та стабільність столиці навіть у складних умовах", – зазначив Куявський.

Генератори Києву передали за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Румунії в Україні Александру Віктора Мікули та представників Об’єднання Українців у Румунії.

Куявський подякував мерії та додав, що "Тімішоара – поруч із Києвом, та наша співпраця на рівні міст, у межах європейських мереж і двосторонніх відносин, – це фундамент для нашого спільного європейського майбутнього", – додав Олег Куявський.

Теги: #київ #генератори #румунiя

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