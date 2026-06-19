Румунське місто Тімішоара передало Києву чотири генератори загальною потужністю 100 кВт
Румунське місто Тімішоара передало Києву чотири генератори загальною потужністю 100 кВт, щоб забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури, медичних закладів і соціальної сфери столиці, повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський у п’ятницю.
"Кожен переданий генератор – це внесок у безперебійну роботу міської інфраструктури та стабільність столиці навіть у складних умовах", – зазначив Куявський.
Генератори Києву передали за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Румунії в Україні Александру Віктора Мікули та представників Об’єднання Українців у Румунії.
Куявський подякував мерії та додав, що "Тімішоара – поруч із Києвом, та наша співпраця на рівні міст, у межах європейських мереж і двосторонніх відносин, – це фундамент для нашого спільного європейського майбутнього", – додав Олег Куявський.