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Румунське місто Тімішоара передало Києву чотири генератори загальною потужністю 100 кВт, щоб забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури, медичних закладів і соціальної сфери столиці, повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський у п’ятницю.

"Кожен переданий генератор – це внесок у безперебійну роботу міської інфраструктури та стабільність столиці навіть у складних умовах", – зазначив Куявський.

Генератори Києву передали за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Румунії в Україні Александру Віктора Мікули та представників Об’єднання Українців у Румунії.

Куявський подякував мерії та додав, що "Тімішоара – поруч із Києвом, та наша співпраця на рівні міст, у межах європейських мереж і двосторонніх відносин, – це фундамент для нашого спільного європейського майбутнього", – додав Олег Куявський.