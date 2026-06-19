Інтерфакс-Україна
Події
16:02 19.06.2026

Присутність США в Європі не зростатиме, час брати ситуацію у свої руки – посол Франції

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Присутність США в Європі не зростатиме, час брати ситуацію у свої руки – посол Франції

Країни Європи мають якомога рішучіше брати відповідальність за власну безпеку, оскільки американська присутність на континенті не зростатиме, наголошує посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

"Тенденція полягає в тому, що американська присутність в Європі, висловлюючись дипломатичною мовою, не буде зростати, і що нам слід якомога рішучіше брати ситуацію у свої руки як на національному рівні, так і в рамках ЄС та НАТО. Наші американські друзі кажуть нам, що ми повинні робити більше, і, відверто кажучи, вони мають рацію", – зазначив Весьєр під час дискусії нового формату Київського Безпекового Форуму – "Kyiv Security Forum: Deep Strike" в п’ятницю.

Весьєр наголосив, що оборона стала одним із ключових напрямів ЄС. "Пам’ятаю, як десять років тому питання оборони взагалі не обговорювалося, а зараз вона є одним із ключових напрямів діяльності ЄС. Нам вдалося створити чудові програми – EDIP, SAFE – із великими фінансовими ресурсами, спрямовані як на те, щоб країни-члени ЄС збільшили свої військові та оборонні спроможності, так і на те, щоб принести безпосередню користь Україні. І я вважаю, що нам слід продовжувати рухатися в цьому напрямі", – сказав посол.

Дипломат також високо оцінив підсумки саміту "великої сімки" (G7), який відбувся у Франції 15-17 червня. "Криза на Близькому Сході нині врегульована. Тепер настав час знову зосередити увагу на іншому надзвичайно важливому питанні – Україні. Цей саміт відбувся у потрібний момент і дійсно приніс відчутні результати", – зазначив Весьєр.

Дискусія в новому форматі відбулася за участі Весьєра, посла Німеччини в Україні Гайко Томса, експрем’єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка та члена Ради безпеки КБФ, ексзаступника міністра закордонних справ України (2014) Данила Лубківського.

Теги: #європа #сша #весьєр

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