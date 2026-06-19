Посол Німеччини: 99% військової допомоги Україні зараз надходить з Європи

Майже уся військова допомога Україні зараз надходить від ЄС та інших європейських країн – це близько 99% загального обсягу, заявив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

"Ми або надаємо Україні фінансову допомогу, щоб ваші Збройні сили могли стати сильнішими, або постачаємо європейське оборонне обладнання. А в тих сферах, де у нас немає необхідних спроможностей, ми купуємо їх для вас", – зазначив Томс під час дискусії нового формату Київського безпекового форуму (КБФ) – "Kyiv Security Forum: Deep Strike".

Він наголосив, що країни Європи суттєво нарощують власні оборонні зусилля. Зокрема лише Німеччина потроює свій оборонний бюджет у період з 2022-го по 2030 рік.

"Європейський Союз іноді справді може здаватися дещо повільним, але те, чого ми вже досягли на сьогодні, справді вражає. Лише на 2026-2027 роки ми затвердили для України військову допомогу на суму EUR60 млрд. У нас є програми оборонної промисловості, Європейський оборонний фонд, кредитна оборонна програма SAFE та Європейський фонд миру – потужний інструмент для зміцнення європейської оборони та надання допомоги іншим@, – додав посол.

Окремо дипломат прокоментував удар росії по Успенському собору Києво-Печерської лаври. "Лише за кілька днів до атаки я відвідував Лавру під час екскурсії і був саме в тому місці, яке згодом було уражене. Для мене абсолютно очевидно, що це був цілеспрямований удар. Це була цілеспрямована атака на українську ідентичність, суверенітет і незалежність", – зазначив Томс.

Він наголосив, що Україна сьогодні має технологічну перевагу на полі бою. "Україна дуже успішно втримує лінію фронту, водночас досягши значних успіхів у тому, що ми називаємо ударами по тилових об’єктах противника. Російські логістичні маршрути зазнають дедалі результативніших ударів", – сказав посол.

Дискусія в новому форматі відбулася за участю Томса, посла Франції в Україні Гаеля Весьєра, голови КБФ, експрем’єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка, члена Ради безпеки КБФ, ексзаступника міністра закордонних справ України (2014) Данила Лубківського.