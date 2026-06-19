Кабмін погодив будівництво каплиці на місці майбутнього Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні

Кабінет міністрів погодив будівництво каплиці на місці майбутнього Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності.

Згідно з розпорядженням №604 від 17 червня, уряд погодитися з пропозицією Українського інституту національної пам’яті та Міністерства культури щодо здійснення заходів із створення меморіального простору для вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та місць пам’яті Українського народу, зокрема будівництва каплиці, у складі Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності на земельних ділянках, розташованих за адресами: алея Героїв Небесної Сотні, 3-4.

Документом передбачено, що на будівництво будуть використані матеріали, придбані для об’єкта "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".

Як повідомлялося, у 2018 році держава провела міжнародний конкурс проєктів Меморіалу. Однак його організували без повного пакета вихідних даних, що від самого початку створило юридичні й технічні суперечності. Паралельно накопичувалися бюрократичні обмеження: статус охоронної зони, арешт земельної ділянки, дозвільні колізії – все це фактично заморозило будівництво. Наслідком стала відсутність спеціальної законодавчої норми, яка б визначала особливий порядок проєктування й спорудження цього об’єкта.

В кінці квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14166 "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності.