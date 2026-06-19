7 корпус ДШВ: знищено групу окупантів у багатоповерхівці Покровська – частину ліквідували, частину "закатали у бетон"

Сили оборони України днями завдали авіаудару по пункту накопичення окупантів у Покровську (Донецька обл.), що "розквартирувалися" у панельній багатоповерхівці – ліквідовано близько 10 окупантів, частина окупантів була заблокована під завалами, повідомила пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"Днями Сили оборони завдали авіаудар по пункту накопиченню особового складу одного з підрозділів 2 загальновійськової армії, що "розквартирувався" у панельній багатоповерхівці Покровська. За наявною інформацією, ліквідовано близько 10 росіян. Частина особового складу противника була заблокована під завалами бетонних конструкцій", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у п’ятницю.

"Місце ураження підтверджене об’єктивним контролем", – наголосили у пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Зазначається, що наразі ворог стягує особовий склад у Покровськ, намагаючись розвинути наступ у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Для накопичення противник використовує багатоповерхівки. Бетонні конструкції, система підвальних приміщень та внутрішні комунікації дозволяє ворогу скритно розміщувати особовий склад, маскувати засоби зв’язку та облаштовувати точки запуску БпЛА для нанесення ударів по Силам оборони. "Після детального аналізу розвідданих українські військові визначають пріоритетні місця накопичення противника та уражають їх", – розповіли у пресслужбі.