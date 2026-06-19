Інтерфакс-Україна
Події
14:41 19.06.2026

Військові-винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки – Міноборони

2 хв читати
Військові-винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки – Міноборони
Фото: https://t.me/zedigital

Кабінет міністрів України підтримав нові правила управління інтелектуальною власністю у Силах оборони, повідомляє Міністерство оборони України.

"Військові розробки, що належать державі, можуть передаватися у серійне виробництво на платній основі через прозору систему ліцензування. Щонайменше 25% коштів від платних ліцензій виплачуватимуть безпосередньо військовослужбовцям-розробникам відповідних технологій. Решта суми буде спрямована на потреби військового R&D та розвиток оборонних інновацій. В окремих випадках технології можуть ліцензуватися безоплатно", – йдеться у повідомленні.

Постанова розширює та доповнює механізм ліцензування інтелектуальної власності у сфері оборони, запроваджений в жовтні 2025 року в межах експериментального проєкту з передачі у виробництво технологій Міноборони.

Зазначається, що новий порядок видачі ліцензій відкриває ринок для оборонних технологій, які належать не тільки Міноборони, а й іншим складовим Сил оборони, та надає нові стимули для оборонних підприємств: державні технології можуть передаватися на умовах платних виключних ліцензій, що дозволяє підприємствам інвестувати як у виробництво, так і у довгостроковий розвиток технології, отриманої від держави.

Крім того, документ встановлює конкурентні умови для виробників: передбачено конкурсний відбір ліцензіатів для виключних ліцензій та закріплено рівні умови отримання невиключних ліцензій.

Рішення уряду стосується не лише технологій для виробництва, а й використання контенту (аудіо, відео, зображень) та інших об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Силам оборони.

"Таким чином утворюється єдина екосистема розпорядження інтелектуальною власністю у сфері оборони, що дозволяє державі у партнерстві з бізнесом реагувати на виклики війни у всіх її доменах", – наголосили в Міноборони.

Отримані від ліцензування кошти матимуть чітке цільове призначення. Окрім винагороди військовослужбовцям-авторам, отримані кошти будуть спрямовані на фінансування діяльності підрозділу, де створена відповідна технологія, що є важливим фактором розбудови R&D компетенцій у війську.

Частина коштів буде спрямована на відповідні заходи для розвитку оборонних технологій в Україні та їх юридичного захисту.

"Реалізація цієї ініціативи забезпечить повноцінну комерціалізацію державних оборонних розробок, пришвидшить цикли R&D як у війську, так і у приватному секторі. Також це дозволить вітчизняним оборонним підприємствам масштабувати ефективні технологічні рішення та створювати технологічну перевагу у співпраці із державою", – вважають в міністерстві.

Теги: #винахідник #знижки #ліцензії #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 18.06.2026
Уряд ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану – Мінцифри

Уряд ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану – Мінцифри

18:23 18.06.2026
НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

17:18 18.06.2026
Новий глава Міноборони Британії: Українські військові розраховують на нашу допомогу, і ми їх не підведемо

Новий глава Міноборони Британії: Українські військові розраховують на нашу допомогу, і ми їх не підведемо

15:46 18.06.2026
Уряд розглянув постанову щодо автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор – нардеп

Уряд розглянув постанову щодо автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор – нардеп

14:12 17.06.2026
Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

13:49 16.06.2026
Доплату до зарплат військовим фахівцям у тилу на рівні 10 тис. грн має бути продовжено наступного року – Свириденко

Доплату до зарплат військовим фахівцям у тилу на рівні 10 тис. грн має бути продовжено наступного року – Свириденко

09:39 16.06.2026
Свириденко: уряд підтримує відкритий діалог для врегулювання проблемних питань сімей полонених і зниклих військовослужбовців

Свириденко: уряд підтримує відкритий діалог для врегулювання проблемних питань сімей полонених і зниклих військовослужбовців

11:20 12.06.2026
Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

17:39 11.06.2026
Уряд дозволив передавати військовим у власність квартири, надані в/ч на праві узуфрукта

Уряд дозволив передавати військовим у власність квартири, надані в/ч на праві узуфрукта

16:36 11.06.2026
Для потреб армії та на реформу оплати праці військових потрібно 270 млрд грн – нардеп

Для потреб армії та на реформу оплати праці військових потрібно 270 млрд грн – нардеп

ВАЖЛИВЕ

Швидке розблокування коштів European Peace Facility лишається пріоритетом – Зеленський

Зеленський закликав відкрити решту кластерів переговорів про вступ України до ЄС до кінця головування Кіпру

РФ атакувала цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі, є жертва і поранені – віцепрем'єр Кулеба

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

ОСТАННЄ

Міністр Таяні скасував візит до США, причина – образливі висловлювання Трампа на адресу Мелоні

УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ударів по Краматорську

Влада Києва: інформація про наміри власника відновити Лук'янівський ринок не надходила

ДБР повідомило про підозру адвокату з Чернігова, який за хабар у $100 тис. обіцяв вплинути на кримінальну справу

Міністр оборони: 25% коштів від ліцензування технологій, розроблених у Силах оборони, отримуватимуть військові-автори розробок

Відтепер перевізники зможуть використовувати регулярні дозволи на ПП "Шегині" ще двох пунктах пропуску

Направлено до суду справу ексзаступника мера Харкова про заволодіння 20,6 млн грн на фортифікаціях Харківщини

Петиція про ліквідацію "Київавтодору" не набрала необхідних голосів

Командир взводу в/ч на Київщині вимагав хабар, погрожуючи відправити бійця на бойову – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА