Військові-винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки – Міноборони

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Кабінет міністрів України підтримав нові правила управління інтелектуальною власністю у Силах оборони, повідомляє Міністерство оборони України.

"Військові розробки, що належать державі, можуть передаватися у серійне виробництво на платній основі через прозору систему ліцензування. Щонайменше 25% коштів від платних ліцензій виплачуватимуть безпосередньо військовослужбовцям-розробникам відповідних технологій. Решта суми буде спрямована на потреби військового R&D та розвиток оборонних інновацій. В окремих випадках технології можуть ліцензуватися безоплатно", – йдеться у повідомленні.

Постанова розширює та доповнює механізм ліцензування інтелектуальної власності у сфері оборони, запроваджений в жовтні 2025 року в межах експериментального проєкту з передачі у виробництво технологій Міноборони.

Зазначається, що новий порядок видачі ліцензій відкриває ринок для оборонних технологій, які належать не тільки Міноборони, а й іншим складовим Сил оборони, та надає нові стимули для оборонних підприємств: державні технології можуть передаватися на умовах платних виключних ліцензій, що дозволяє підприємствам інвестувати як у виробництво, так і у довгостроковий розвиток технології, отриманої від держави.

Крім того, документ встановлює конкурентні умови для виробників: передбачено конкурсний відбір ліцензіатів для виключних ліцензій та закріплено рівні умови отримання невиключних ліцензій.

Рішення уряду стосується не лише технологій для виробництва, а й використання контенту (аудіо, відео, зображень) та інших об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Силам оборони.

"Таким чином утворюється єдина екосистема розпорядження інтелектуальною власністю у сфері оборони, що дозволяє державі у партнерстві з бізнесом реагувати на виклики війни у всіх її доменах", – наголосили в Міноборони.

Отримані від ліцензування кошти матимуть чітке цільове призначення. Окрім винагороди військовослужбовцям-авторам, отримані кошти будуть спрямовані на фінансування діяльності підрозділу, де створена відповідна технологія, що є важливим фактором розбудови R&D компетенцій у війську.

Частина коштів буде спрямована на відповідні заходи для розвитку оборонних технологій в Україні та їх юридичного захисту.

"Реалізація цієї ініціативи забезпечить повноцінну комерціалізацію державних оборонних розробок, пришвидшить цикли R&D як у війську, так і у приватному секторі. Також це дозволить вітчизняним оборонним підприємствам масштабувати ефективні технологічні рішення та створювати технологічну перевагу у співпраці із державою", – вважають в міністерстві.