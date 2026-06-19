Міністр Таяні скасував візит до США, причина – образливі висловлювання Трампа на адресу Мелоні

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до Сполучених Штатів Америки 21-22 червня, заявивши, що причиною цього є образливі висловлювання президента Дональда Трампа на адресу прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

"Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем’єр-міністра Джорджії Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Навесні між Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними. Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше. На цьому тлі американський президент допустив можливість скорочення чисельності американських військ в країні, заявивши, що "Італія нічим не допомогла" у війні проти Ірану. На полях червневого саміту G7 у Франції лідери провели зустріч. Під час спілкування президент США пожартував: "Ви покинули мене…", на що Мелоні відповіла: "Ми завжди були друзями!".

Проте в інтерв’ю La7 Трамп сказав: "Я розмовляв із Джорджією Мелоні на саміті G7. Я не був зобов’язаний цього робити, але вона благала мене сфотографуватися з нею. Мені стало її шкода"

"Я не розумію, чому президент США так поводиться з союзниками; шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу". Так Мелоні відповіла Трампу, який заявив: "Вона благала мене сфотографуватися з нею, мені стало її шкода".