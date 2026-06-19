Інтерфакс-Україна
Події
14:30 19.06.2026

УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

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УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим у Харкові після російських ударів керованими авіабомбами.

"На місці ліквідації наслідків атаки працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Харківській області. Волонтери обстежували пошкоджені території й будівлі, надавали першу допомогу та психологічну підтримку постраждалим", – повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Волонтери спільно з кінологічною групою загону долучилися до пошуково-рятувальних робіт.

Наразі на локації працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де люди можуть випити води чи гарячих напоїв, перекусити та отримати психологічну допомогу.

Постраждалим також видають гуманітарну допомогу: гігієнічні набори, питну воду, дитячі спальні набори, ковдри, брезент та OSB-плити для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях.

Як повідомлялося, російські війська зранку, 19 червня, атакували Харків КАБами.

Як повідомила ДСНС, під час гасіння пожежі та розбору завалів у складській будівлі в Холодногірському районі рятувальники виявили фрагменти тіла загиблого чоловіка. Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей, серед них – четверо дітей. Пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків і складське приміщення.

 

Теги: #харків #тчху #учх

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