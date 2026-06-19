Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ударів по Краматорську

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Сьогодні в обід росіяни двічі атакували Краматорськ, влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика, внаслідок чого одна людина загинула та троє поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у п’ятницю.

"Поранені отримують необхідну медичну допомогу, двоє з них перебувають у важкому стані", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.