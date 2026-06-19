Інтерфакс-Україна
Події
13:31 19.06.2026

Влада Києва: інформація про наміри власника відновити Лук'янівський ринок не надходила

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Влада Києва: інформація про наміри власника відновити Лук'янівський ринок не надходила
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Лук’янівський ринок Києва належить до приватної власності і, за інформацією його адміністрації, наразі розчищується його територія для подальшої організації торгівлі, але чи є наміри відновити ринок – невідомо, повімляють у київській владі.

"Ринок "Лук’янівський" за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 1 у Шевченківському районі міста Києва належить до приватної форми власності, суб’єктом господарювання якого є ТОВ "Квіткова галявина"… За інформацією, наданою адміністрацією ринку "Лук’янівський", здійснюється розчищення підпорядкованої території з метою подальшої організації торгівлі. Інформація про наміри власника відновити зазначений об’єкт до Київської міської ради та її органів не надходила", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України створило та оприлюднило чіткий алгоритм дій підприємств, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Відповідно до нього координація дій відбувається за підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міськради.

За оперативною інформацією, власник пошкодженого майна оформлює відповідні документи, зокрема за результатами проведених обстежень, для встановлення фактичного обсягу пошкоджень

"Працівниками Департаменту проведено перемовини з представниками 23 провідних торговельних центрів міста Києва стосовно розміщення робочих місць для постраждалих підприємців на пільгових умовах на території діючих підприємств (пільгові умови представники торговельних центрів будуть обговорювати з кожним підприємцем окремо). Крім цього, торговельні точки підприємців, які постраждали під час масованих обстрілів столиці, можна буде розмістити на території комунальних підприємств "Житній ринок", "Володимирський ринок" та ярмарків у Києві", – йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня пошкоджено 552 об’єкти, з них 488 багатоквартирних та 41 приватних житлових будинки, зокрема згорів Лук’янівський ринок.

Петиція на сайті Київради від 2 червня із закликом відновити столичний Лук’янівський ринок після російської ракетної атаки набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, авторка петиції просила: провести оперативну оцінку збитків та оприлюднити план відновлення ринку; передбачити фінансування відбудови з міського бюджету та міжнародної допомоги; забезпечити підтримку підприємців і працівників, які втратили місце роботи; зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови іншими комерційними об’єктами; розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі строки.

Теги: #лукянівський_ринок #петиція #кличко

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