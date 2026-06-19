ДБР повідомило про підозру адвокату з Чернігова, який за хабар у $100 тис. обіцяв вплинути на кримінальну справу

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ повідомили про підозру адвокату з Чернігова, який, за даними слідства, вимагав та отримував кошти за нібито вплив на ухвалення рішень у кримінальному провадженні.

"Слідство встановило, що адвокат вийшов на родину підприємця, який перебував під вартою в межах розслідування кримінального провадження щодо махінацій з бронюванням", – повідомляє ДБР на сайті в п’ятницю.

За інформацією Бюро, адвокат переконував дружину затриманого, що має можливість впливати на рішення правоохоронних органів та прокуратури, а також сприяти зміні запобіжного заходу й подальшому позитивному розв’язанню процесуальних питань.

"Для підтвердження своїх слів фігурант вимагав дотримуватися суворої конспірації та запевняв, що має власні неофіційні канали отримання інформації щодо перебігу розслідування", – наголошується в повідомленні.

За даними відомства, спочатку адвокат отримав $1 тис. за сприяння у надані дозволу на відвідування підозрюваного у слідчому ізоляторі нотаріусом.

"Надалі він заявив, що для зміни запобіжного заходу та подальшого "супроводу" справи необхідно передати від $70 до 100 тис. які, за його словами, призначалися для осіб, на рішення яких він нібито міг впливати", – зазначають в ДБР.

Правоохоронці задокументували отримання адвокатом частини неправомірної вигоди – $3 тис., а також подальше одержання ще $77 тис., після чого його було затримано.

Адвокату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, у тому числі повторно та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.