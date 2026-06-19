Міністр оборони: 25% коштів від ліцензування технологій, розроблених у Силах оборони, отримуватимуть військові-автори розробок

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск нового порядку ліцензування оборонних технологій, розроблених у Силах оборони, за яким щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові – автори цих розробок.

"З ініціативи Міністерства оборони Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у Силах оборони. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові – автори цих розробок", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій: посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності.

"Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів", – наголосив Федоров.