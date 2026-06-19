Відтепер перевізники зможуть використовувати регулярні дозволи на ПП "Шегині" ще двох пунктах пропуску
Україна та Польща домовилися про можливість використання перевізниками дозволів на регулярні міжнародні пасажирські перевезення, оформлених для пункту пропуску "Шегині – Медика" та ПП "Нижанковичі – Мальховичі" і "Смільниця – Кросценко".
"Відтепер перевізники можуть використовувати такі дозволи фактично на трьох пунктах пропуску", – йдеться у релізі Міністерства розвитку громад та територій у п’ятницю.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з ремонтними роботами на ПП "Шегині", що розпочалися з 15 червня й триватимуть до кінця 2027 року та можуть сповільнити процедуру оформлення автобусів.
У відомстві уточнили, що налаштування вже оновлено в системі "єЧерга", що дає змогу перевізникам бронювати чергу з такими дозволами ще на два пункти пропуску.
"Це дасть можливість забезпечити безперервне виконання автобусних маршрутів та зменшити час очікування на кордоні",- наголосили у міністерстві.