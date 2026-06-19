Відтепер перевізники зможуть використовувати регулярні дозволи на ПП "Шегині" ще двох пунктах пропуску

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Україна та Польща домовилися про можливість використання перевізниками дозволів на регулярні міжнародні пасажирські перевезення, оформлених для пункту пропуску "Шегині – Медика" та ПП "Нижанковичі – Мальховичі" і "Смільниця – Кросценко".

"Відтепер перевізники можуть використовувати такі дозволи фактично на трьох пунктах пропуску", – йдеться у релізі Міністерства розвитку громад та територій у п’ятницю.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з ремонтними роботами на ПП "Шегині", що розпочалися з 15 червня й триватимуть до кінця 2027 року та можуть сповільнити процедуру оформлення автобусів.

У відомстві уточнили, що налаштування вже оновлено в системі "єЧерга", що дає змогу перевізникам бронювати чергу з такими дозволами ще на два пункти пропуску.

"Це дасть можливість забезпечити безперервне виконання автобусних маршрутів та зменшити час очікування на кордоні",- наголосили у міністерстві.