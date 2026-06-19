Інтерфакс-Україна
Події
12:56 19.06.2026

Направлено до суду справу ексзаступника мера Харкова про заволодіння 20,6 млн грн на фортифікаціях Харківщини

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Направлено до суду справу ексзаступника мера Харкова про заволодіння 20,6 млн грн на фортифікаціях Харківщини

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду справу щодо злочинної організації на чолі з колишнім заступником міського голови Харкова про заволодіння бюджетними коштами під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про кошти резервного фонду Державного бюджету, спрямовані на зведення фортифікацій та систем невибухових загороджень у Харківській області", – зазначає відомство в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними слідства, у березні 2024 року колишній заступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє ФОПів та бухгалтерка, що забезпечувала фінансовий супровід діяльності.

"Упродовж березня-вересня 2024 року департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА уклав із підконтрольними їм суб’єктами 20 договорів на будівництво фортифікацій", – йдеться в повідомленні.

Схема, за версією слідства, полягала у завищенні вартості будівельних матеріалів: продукцію закуповували за ринковими цінами, після чого через підконтрольні структури штучно збільшували її вартість у документації.

Саме ці суми ставали підставою для перерахування бюджетних коштів.

За даними прокуратури, організатор координував дії учасників, контролював взаємодію та розподіл незаконно отриманих коштів. Директори товариств забезпечували укладення договорів і оформлення документів, ФОПи – проведення господарських операцій, бухгалтерка – рух коштів і банківське супроводження.

Після заволодіння коштами учасники, за даними слідства, легалізували їх через фінансові операції.

Під час розслідування накладено арешт на майно, рахунки, корпоративні права та транспортні засоби фігурантів і підконтрольних їм структур майже на 4 млн грн. Крім того, 20,6 млн грн уже відшкодовано та перераховано до бюджету Харківської міської громади.

Теги: #фортифікації #харківщина #розкрадання_коштів

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